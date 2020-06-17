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17 июня 08:13
автор: Шарафудинов Виктор

Голы Фати и Месси помогли «Барселоне» обыграть «Леганес»

Каталонцы продолжают лидировать в испанской примере.

Матч 29-го тура чемпионата Испании «Барселона» – «Леганес» завершился со счетом 2:0.

Счет на 42-й минуте открыл 17-летний Ансу Фати, пробив низом в дальний угол с 15 метров после передачи Хуниора Фирпо. У юного нападающего из Гвинеи-Биссау уже пять голов в чемпионате в нынешнем сезоне.

На 69-й минуте капитан «Барселоны» Лионель Месси реализовал пенальти, который сам же и заработал. Аргентинец продолжает возглавлять список лучших бомбардиров примеры. В его активе 21 гол в 24 матчах. Ближайший преследователь Карим Бензема из мадридского «Реала» забил 14 мячей в 27 встречах.

Каталонцы одержали 20-ю победу в чемпионате и продолжают лидировать. «Барселона» набрала 64 очка, а у «Реала» – 59. Мадридская команда свой матч 29-го тура проведет завтра 18 июня на своем поле против «Валенсии». Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

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