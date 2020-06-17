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17 июня 10:40
автор: Шарафудинов Виктор

Ушел из жизни чемпион СССР в составе московского «Динамо» Георгий Рябов

Один из лучших защитников 60-х сыграл в советской высшей лиге 192 матча и забил 2 гола.

Официальный сайт московского «Динамо» сообщил о том, что на 82-м году жизни скончался бывший защитник бело-голубых Георгий Рябов.

Вот, что сказано в сообщении клуба:

«Являясь воспитанником таллинского «Динамо», Георгий Ильич дебютировал за московских одноклубников 18 июля 1960 года в победном матче против ереванского «Спартака» (2:1). Один из сильнейших и колоритнейших центральных защитников страны, Рябов долгие годы оставался столпом динамовской обороны. В составе московского «Динамо» Георгий Ильич становился чемпионом Советского Союза 1963 года, двукратным обладателем Кубка СССР 1967 и 1970 годов, дважды входил в список «33 лучших футболистов страны» (1960, 1963).

ФК «Динамо-Москва» выражает самые искренние соболезнования семье Георгия Ильича.

О дате и месте прощания с прославленным динамовцем будет сообщено дополнительно».

В составе национальной сборной СССР динамовский защитник провел пять матчей.

Стоит отметить, что Рябов играл не только в футбол, но и в хоккей. Уже в 15 лет он выступал на льду за команду мастеров таллиннского «Динамо».

Завершив карьеру футболиста, Георгий Ильич затем долго работал в Министерстве иностранных дел.

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