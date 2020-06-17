Ушел из жизни чемпион СССР в составе московского «Динамо» Георгий Рябов

Официальный сайт московского «Динамо» сообщил о том, что на 82-м году жизни скончался бывший защитник бело-голубых Георгий Рябов.

Вот, что сказано в сообщении клуба:

«Являясь воспитанником таллинского «Динамо», Георгий Ильич дебютировал за московских одноклубников 18 июля 1960 года в победном матче против ереванского «Спартака» (2:1). Один из сильнейших и колоритнейших центральных защитников страны, Рябов долгие годы оставался столпом динамовской обороны. В составе московского «Динамо» Георгий Ильич становился чемпионом Советского Союза 1963 года, двукратным обладателем Кубка СССР 1967 и 1970 годов, дважды входил в список «33 лучших футболистов страны» (1960, 1963).

ФК «Динамо-Москва» выражает самые искренние соболезнования семье Георгия Ильича.

О дате и месте прощания с прославленным динамовцем будет сообщено дополнительно».