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17 июня 14:30
автор: Шарафудинов Виктор

L'Equipe: Лига чемпионов будет доиграна в Лиссабоне в формате «финала восьми»

Исполком УЕФА проводит совещание о завершении сезона в еврокубках.

Французское издание L'Equipe сообщает, что Лига чемпионов будет доиграна c 12 по 23 августа в столице Португалии Лиссабоне в формате «финала восьми».

Жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала состоится 10 июля.

Предполагается, что до мини-турнира в Лиссабоне будут сыграны четыре оставшихся матча 1/8 финала: «Манчестер Сити» – «Реал», «Бавария» – «Челси», «Ювентус» – «Лион» и «Барселона» – «Наполи». В Португалии соперники будут проводить по одной игре на каждой стадии.

В 1/4 финала уже пробились «Пари Сен-Жермен», «РБ Лейпциг», «Аталанта» и мадридский «Атлетико».

Изначально проведение финала Лиги чемпионов нынешнего сезона было запланировано в Стамбуле.

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