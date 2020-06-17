L'Equipe: Лига чемпионов будет доиграна в Лиссабоне в формате «финала восьми»

Французское издание L'Equipe сообщает, что Лига чемпионов будет доиграна c 12 по 23 августа в столице Португалии Лиссабоне в формате «финала восьми».

Жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала состоится 10 июля.

Предполагается, что до мини-турнира в Лиссабоне будут сыграны четыре оставшихся матча 1/8 финала: «Манчестер Сити» – «Реал», «Бавария» – «Челси», «Ювентус» – «Лион» и «Барселона» – «Наполи». В Португалии соперники будут проводить по одной игре на каждой стадии.

В 1/4 финала уже пробились «Пари Сен-Жермен», «РБ Лейпциг», «Аталанта» и мадридский «Атлетико».

Изначально проведение финала Лиги чемпионов нынешнего сезона было запланировано в Стамбуле.