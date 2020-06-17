Заместитель генерального секретаря УЕФА: Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2022 году

- Финал Лиги чемпионов должен был пройти в Стамбуле в этом году, теперь финал там пройдет в 2021 году. Таким образом, Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2022 году, - приводит слова Маркетти «РИА Новости».

Ранее телеканал Sky Sports сообщил, что УЕФА принял решение о том, что турецкий город получит право на проведение решающего матча Лиги чемпионов в 2021 году в связи с тем, что финал текущего розыгрыша турнира было решено провести в Португалии, в то время как изначально местом финала был выбран Стамбул.