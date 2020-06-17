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17 июня 17:05
автор: Ефимов Андрей

Заместитель генерального секретаря УЕФА: Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2022 году

Заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти подтвердил перенос финального матча Лиги чемпионов, который должен был состояться в Санкт-Петербурге на 2022 год.

- Финал Лиги чемпионов должен был пройти в Стамбуле в этом году, теперь финал там пройдет в 2021 году. Таким образом, Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2022 году, - приводит слова Маркетти «РИА Новости».

Ранее телеканал Sky Sports сообщил, что УЕФА принял решение о том, что турецкий город получит право на проведение решающего матча Лиги чемпионов в 2021 году в связи с тем, что финал текущего розыгрыша турнира было решено провести в Португалии, в то время как изначально местом финала был выбран Стамбул.

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