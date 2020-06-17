Лига чемпионов возобновится 7 августа

Как сообщает пресс-служба организации, четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 пройдут в августе в формате турнира по принципу плей-офф, который примет Лиссабон. При этом все стадии этого плей-офф будут состоять из одного матча.

Отмечается, что дата проведения жеребьевки четвертьфиналов и полуфиналов будет сообщена в надлежащее время.

Расписание Лиги чемпионов-2019/20:

7-8 августа: ответные матчи 1/8 финала (города будут определены позже)

12-15 августа: четвертьфиналы (Лиссабон)

18-19 августа: полуфиналы (Лиссабон)

23 августа: финал (Лиссабон)

Ранее заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти подтвердил перенос финального матча Лиги чемпионов, который должен был состояться в Санкт-Петербурге на 2022 год.