Президент «Ростова»: Ждем, когда после паузы команда продолжит борьбу на поле

- Нам бы не хотелось, чтобы кто-либо спекулировал на ситуации в нашем клубе. Ждем, когда после этой паузы команда продолжит борьбу на поле. Мы желаем здоровья заболевшим футболистам, верим в их скорейшее выздоровление, надеемся на поддержку и понимание наших болельщиков. До встречи на стадионе. Берегите себя! – передает слова Арутюнянца пресс-служба «Ростова».

Ранее стало известно, что результаты последнего теста на COVID-19 показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава ростовской команды. В связи с этим «Ростов» ушел на двухнедельный карантин.

Отметим, что в первых двух матчах возобновленного сезона «Ростов» 19 июня должен был сыграть на выезде против «Сочи», а 27 числа на своем поле встретиться с «Арсеналом».