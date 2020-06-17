Александер Чеферин: Уверен, что нам не придется долго терпеть отсутствие болельщиков

- Я рад, что мы можем возобновить почти все наши соревнования. Уверен, что нам не придется долго терпеть отсутствие болельщиков и что в скором будущем им разрешат посещать стадионы, - цитирует Чеферина пресс-служба УЕФА.

Ранее УЕФА официально сообщил, что оставшиеся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 7 и 8 августа, четвертьфиналы состоятся 12 - 15 августа, полуфиналы - 18 и 19 августа, финал - 23 августа. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги Европы пройдут в период с 10 по 21 августа в Германии.