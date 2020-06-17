Министр спорта Московской области: «Химки» будут выступать в ФНЛ в любом случае

- История такая: в Российском футбольном союзе две лицензии - РФС-I и РФС-2. Они отличаются друг от друга только особенностью бюджета, который заявляет клуб. Видимо, заявили ту сумму, которой хватило для получения лицензии РФС-I, а выступать мы будем в ФНЛ в любом случае, - цитирует Терюшкова «РИА Новости».

Сегодня «Советскому спорту» стало известно, что футбольный клуб «Химки» успешно прошел лицензирование для участия в следующем сезоне в РПЛ и на данный момент ждет официальные документы в клуб.

Напомним, что первенство ФНЛ из-за пандемии коронавируса было завершено досрочно. Две лучшие команды по итогам 27 туров из 38 волгоградский «Ротор» и «Химки» получили право выступить в РПЛ в следующем сезоне.