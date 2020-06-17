Вячеслав Колосков: Можно только поприветствовать решение УЕФА о возобновлении Лиги чемпионов

- Можно только поприветствовать решение УЕФА и поздравить их с тем, что нашли очень правильный, разумный выход в сложнейшей ситуации, в которой оказались европейские футбольные клубы, - приводит слова Колоскова «РИА Новости».

Ранее УЕФА официально сообщил, что оставшиеся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 7 и 8 августа, четвертьфиналы состоятся 12 - 15 августа, полуфиналы - 18 и 19 августа, финал - 23 августа. При этом турнир пройдет в формате плей-офф, а все стадии будут состоять из одного матча.