«Спартаку» выплатили долг за Кариоку

Президент «Атлетико Минейро» Сержио Сетте Камара сообщил, что клуб рассчитался с московским «Спартаком» за трансфер полузащитника Рафаэла Кариоки.

«На одного меньше! Вместе с ФИФА мы перечислили «Спартаку» 7,4 млн реалов (1,26 млн евро) за Рафаэля Кариоку», – написал функционер в своем Twitter.

Напомним, футболист отыграл за москвичей 139 матчей, забил три гола и отдал шесть голевых передач. В 2014 году он перешел в «Атлетико Минейро» на правах аренды, а через некоторое время клуб выкупил игрока.

Добавим, что в данный момент хавбек выступает за мексиканский «Тигрес».