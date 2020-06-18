«Ему не хватает остроты». Сарри высказался об игре Роналду

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри дал комментарий после поражения от «Наполи» (0:0, 2:4 – серия пенальти) в финале Кубка Италии, который прошел на стадионе в Риме.

«Конечно, мы расстроены. Этот матч – настоящее разочарование. Для всех.

Нам не хватает резкости. Ко всему прочему, я не смог задействовать некоторых игроков из-за физического состояния. Мы неплохо держали мяч, но не смогли реализовать свои моменты.

Что касается Роналду, то ему просто не хватает остроты, чтобы проявить свои лучшие качества», – приводит слова Сарри Football Italia со ссылкой на Rai Sport.

Добавим, что в текущем сезоне 35-летний Роналду провел 34 матча, забил 25 голов и отдал четыре голевых паса.