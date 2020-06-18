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18 июня 16:34
автор: Шарафудинов Виктор

Президент «Ростова»: Здоровье наших игроков и игроков соперника важнее, чем три очка

Арташес Арутюнянц прокомментировал ситуацию с отказом ехать на матч в Сочи.

Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц сделал официальное заявление по поводу матча 23-го тура чемпионата России против «Сочи».

Вчера стало известно о шести случаях заражения коронавирусом в составе команды Валерия Карпина. Ростовский клуб предложил перенести игру, которая должна состояться завтра 19 июня в Сочи на стадионе «Фишт». ФК «Сочи» ответил отказом.

«Мы благодарны руководству РФС за конструктивную позицию, – цитирует слова Арутюнянца официальный сайт «Ростова». – Клуб выполнил все требования-предписания Роспотребнадзора и ушел на карантин. Для нас жизни и здоровье людей намного важнее. Представьте, если мы бы приехали в Сочи и, не дай бог, кто-нибудь бы заболел. Этого категорически нельзя было делать. Поэтому мы обратились в РПЛ и РФС с просьбой перенести один матч на резервную дату. РФС поддержал наше предложение при условии, что «Сочи» не будет против.

Мы не хотим комментировать и давать оценку решению «Сочи». Пусть это будет на их совести. Для нас здоровье наших игроков и игроков соперника важнее, чем три очка».

После 22 туров «Ростов» занимает четвертое место, на три очка отставая от «Локомотива» и «Краснодара».

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