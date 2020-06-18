АПЛ подтвердила еще один случай заражения коронавируса

Официальный сайт английской премьер-лиги опубликовал данные об итогах девятого этапа тестирования на коронавирс.

15 и 16 июня проверку прошел 1541 человек из числа футболистов и сотрудников 20 клубов английского чемпионата. Лишь один тест дал положительный результат.

Ранее было выявлено 16 случае заражения COVID-19 по итогам систематизированных проверок АПЛ. Имена заболевших футболистов лига не разглашает.

Чемпионат Англии был возобновлен вчера 17 июня после 3-месячной паузы. В перенесенных встречах 28-го тура «Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед» сыграли вничью 0:0, а «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» с результатом 3:0.