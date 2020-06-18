РПЛ попросила РФС продлить действие трансферного окна до начала октября

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига обратилась в исполком Российского футбольного союза с просьбой продлить срок действия летнего трансферного окна, чтобы привести его в соответствие с другими европейскими чемпионатами.

Ранее УЕФА рекомендовал национальным ассоциациям перенести срок окончания действия трансферного окна до 5 октября.

«Как вы знаете, мы довольно долго находились «в плюсе» по сравнению с трансферными окнами в Европе, – цитирует Прядкина «РИА Новости». – Там окно закрывалось, а наши клубы могли кого-то еще купить. На последнем исполкоме я поднял вопрос о расширении сроков трансферного окна, чтобы мы были в равных условиях с Европой. Это предложение поддержал член исполкома и президент ЦСКА Евгений Гинер, согласившись с нашими доводами. 26 июля окно открывается, и мы обратились в исполком РФС с предложением расширить его сроки, приведя даты в соответствие с европейскими чемпионатами».

Ранее планировалось, что трансферное окно в России закроется 19 сентября.