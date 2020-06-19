У Погба конфисковали элитный автомобиль (фото)

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба временно лишился своего автомобиля Rolls-Royce, сообщает The Sun.
Согласно источнику, британские полицейские конфисковали машину игрока, поскольку он передвигался по трассе A4538 (графство Чешир) без должной регистрации номерного знака.
Man Utd star Paul Pogba’s Rolls-Royce seized by police after being pulled over for having French number plate. Greater Manchester Police took the special edition motor and Pogba, 27, was loaded into the back of the patrol car on the A4538 near Hale, Cheshire. pic.twitter.com/V8C6ouOQtc— Lilian Chan (@bestgug) June 18, 2020
Отмечается, что автомобиль футболиста зарегистрирован во Франции. Он должен был пройти лицензирование транспортного средства и установить британские номера, чего не сделал в течение двух недель и теперь ему придется заплатить штраф в размере 150 фунтов. Еще по 20 фунтов 27-летний хавбек заплатит за каждый просроченный день. У Погба есть неделя, чтоб закрыть все штрафы.