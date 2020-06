У Погба конфисковали элитный автомобиль (фото)

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба временно лишился своего автомобиля Rolls-Royce, сообщает The Sun.

Согласно источнику, британские полицейские конфисковали машину игрока, поскольку он передвигался по трассе A4538 (графство Чешир) без должной регистрации номерного знака.

Man Utd star Paul Pogba’s Rolls-Royce seized by police after being pulled over for having French number plate. Greater Manchester Police took the special edition motor and Pogba, 27, was loaded into the back of the patrol car on the A4538 near Hale, Cheshire. pic.twitter.com/V8C6ouOQtc