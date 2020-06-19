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19 июня 11:08
автор: Гичунцев Артур

У Погба конфисковали элитный автомобиль (фото)

Ранее сообщалось, что француз решил покинуть чемпионат Англии.

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба временно лишился своего автомобиля Rolls-Royce, сообщает The Sun.

Согласно источнику, британские полицейские конфисковали машину игрока, поскольку он передвигался по трассе A4538 (графство Чешир) без должной регистрации номерного знака.

Отмечается, что автомобиль футболиста зарегистрирован во Франции. Он должен был пройти лицензирование транспортного средства и установить британские номера, чего не сделал в течение двух недель и теперь ему придется заплатить штраф в размере 150 фунтов. Еще по 20 фунтов 27-летний хавбек заплатит за каждый просроченный день. У Погба есть неделя, чтоб закрыть все штрафы.

Напомним, «МЮ» вернул полузащитника, выкупив его у «Ювентуса»» в 2016 году за 105 млн евро. В текущем сезоне он провел восемь матчей и отдал два голевых паса.

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