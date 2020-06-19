Доменико Тедеско: Тиль талантлив, и он нам нужен, вы в этом еще убедитесь

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался о текущем положении полузащитника Гуса Тиля, который потерял место в стартовом составе после его назначения.

«Гус действительно классный игрок. И человек хороший. Он очень умный парень, и это в каком-то смысле его проблема. Когда приходишь в клуб, зная, что стал одним из самых дорогих игроков, всегда непросто. Тем более в таком молодом возрасте. Каждое действие изучается под микроскопом: ошибаешься в передаче – и все обсуждают именно ее, а не десять других, удачных пасов.

Было важно освободить голову Гуса от этого давления. Да, он часто не попадал в стартовый состав. Мы постепенно его наигрывали. Когда выходишь на замену при счете 2:0, то играть намного легче.

Гус проделал хорошую работу в Эмиратах, Катаре и Сочи. Прогресс был налицо. Он стал увереннее, более открыт и раскрепощен. Тиль талантлив, и он нам нужен, вы в этом ещё убедитесь. А давить на кого-то только из-за высокой цены мы не будем», – сказал специалист клубной пресс-службе.

22-летний Тиль был куплен летом 2019 года за 16 млн евро. За это время он провел 19 матчей, забил один гол и отдал четыре голевых паса.