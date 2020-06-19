ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
19 июня 14:50
автор: Гичунцев Артур

Доменико Тедеско: Тиль талантлив, и он нам нужен, вы в этом еще убедитесь

Ранее сообщалось, что голландец хочет покинуть команду по окончании сезона.

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался о текущем положении полузащитника Гуса Тиля, который потерял место в стартовом составе после его назначения.

«Гус действительно классный игрок. И человек хороший. Он очень умный парень, и это в каком-то смысле его проблема. Когда приходишь в клуб, зная, что стал одним из самых дорогих игроков, всегда непросто. Тем более в таком молодом возрасте. Каждое действие изучается под микроскопом: ошибаешься в передаче – и все обсуждают именно ее, а не десять других, удачных пасов.

Было важно освободить голову Гуса от этого давления. Да, он часто не попадал в стартовый состав. Мы постепенно его наигрывали. Когда выходишь на замену при счете 2:0, то играть намного легче.

Гус проделал хорошую работу в Эмиратах, Катаре и Сочи. Прогресс был налицо. Он стал увереннее, более открыт и раскрепощен. Тиль талантлив, и он нам нужен, вы в этом ещё убедитесь. А давить на кого-то только из-за высокой цены мы не будем», – сказал специалист клубной пресс-службе.

22-летний Тиль был куплен летом 2019 года за 16 млн евро. За это время он провел 19 матчей, забил один гол и отдал четыре голевых паса.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Наполи» в серии пенальти забрал у «Ювентуса» Кубок ИталииЛиссабон утверждён местом проведения «Финала восьми» Лиги чемпионовМини-футбольное «Динамо» может быть расформированоСолдатова порадовала поклонников своим фото в прозрачной футболкеРумынка, о которой мечтает весь мирЛипницкая призналась, от кого ждет ребенка
Юрий Васильков: Если сейчас дать паузу «Ростову», то весь чемпионат полетит в тартарары
Бывший врач сборной России Юрий Васильков прокомментировал ситуацию вокруг «Ростова», котрый в полном составе ушел на карантин.
19.06.2020 16:29
Футбол
автор: Ефимов Андрей
«Ростов» вылетел на матч с «Сочи»
Футболисты «Ростова» вылетели на матч с «Сочи», который состоится в рамках 23-го тура чемпионата России.
19.06.2020 16:08
Футбол
автор: Ефимов Андрей
«Никто из ребят до сегодняшнего дня не играл в РПЛ». «Ростов» объявил заявку на матч с «Сочи»
«Никто из ребят до сегодняшнего дня не играл в РПЛ». «Ростов» объявил заявку на матч с «Сочи»
Тренерский штаб «Ростова» определился с составом на выездной матч 23-го тура чемпионата России против «Сочи».
19.06.2020 16:03
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Бюрки продлил контракт с «Боруссией» (фото)
Швейцарец выступает за дортмундский клуб с 2015 года.
19.06.2020 15:50
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Роналдо назвал четверку лучших футболистов в истории
Не обошлось без Лионеля Месси.
19.06.2020 15:31
Футбол
автор: Гичунцев Артур
«Барселона» выиграла суд у Неймара. Игрок выплатит клубу 6,7 млн евро
«Барселона» выиграла суд у Неймара. Игрок выплатит клубу 6,7 млн евро
Бразилец выступал за каталонцев с 2013 по 2017 год.
19.06.2020 15:13
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Доменико Тедеско: Тиль талантлив, и он нам нужен, вы в этом еще убедитесь
Ранее сообщалось, что голландец хочет покинуть команду по окончании сезона.
19.06.2020 14:50
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Кириченко не уверен, что ЦСКА сможет пробиться в Лигу чемпионов
На данный момент армейцы занимают пятое место в таблице, отставая от третьей строчки на пять очков.
19.06.2020 14:15
Футбол
автор: Гичунцев Артур
«Арсенал» – «Спартак». РФС сменил ассистента рефери. У него обнаружили коронавирус
Встреча состоится 20 июня.
19.06.2020 13:31
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Томас Цорн: Умяров – будущее «Спартака». Никому отдавать его не собираемся
19-летний футболист перебрался в стан красно-белых зимой 2019 года.
19.06.2020 13:12
Футбол
автор: Гичунцев Артур
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика