Юрий Васильков: Если сейчас дать паузу «Ростову», то весь чемпионат полетит в тартарары

- Если сейчас дать паузу «Ростову», то весь чемпионат полетит в тартарары. Доигрывать надо, у команды есть резервы. Конечно, тренеру неприятно, но это (дозаявка игроков 2002, 2003 и 2004 годов рождения) выход. «Ростов» правильно сделал, - приводит слова Василькова ТАСС.

Ранее стало известно, что «Ростов» вылетел на матч 23-го тура против «Сочи».

Напомним, что результаты последнего теста на COVID-19 показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава «Ростова». В связи со сложившейся ситуацией, строго следуя рекомендациям Роспотребнадзора, ростовская команда в полном составе ушла на двухнедельный карантин.

На данный момент «Ростов» с 38 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, «Сочи», набрав 24 очка, занимает 12-е место.