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Кокорин вступил в Клуб Григория Федотова
19 июня 20:27
автор: Тиссен Андрей

Кокорин вступил в Клуб Григория Федотова

19 июня 2020 года возобновился чемпионат России по футболу.

В рамках 23-го тура футбольный клуб «Сочи» принял на своем поле «Ростов», серьезно ослабленный из-за вспышки коронавируса. Мяч, забитый Александром Кокориным на 15-й минуте встречи, стал для форварда 100-м в карьере. На 44-й минуте матча нападающий открыл вторую сотню забитых мячей.

Свой первый гол Кокорин забил в дебютном матче на высшем уровне и добрался до юбилея за 11 лет и 8 месяцев.

Гол

Дата

Клуб

Соперник

Турнир

Счет

1

04.10.2008

«Динамо»

«Сатурн»

Чемпионат России

2:1 (д)

10

21.09.2011

«Динамо»

«Анжи»

Кубок России

1:0 (д)

20

21.10.2012

«Динамо»

«Мордовия»

Чемпионат России

2:1 (г)

30

10.09.2013

Сб. Росиии

Сб. Израиля

Отбор на ЧМ

3:1 (д)

40

02.05.2014

«Динамо»

«Ростов»

Чемпионат России

3:2 (г)

50

09.11.2014

«Динамо»

ЦСКА

Чемпионат России

1:0 (д)

60

25.10.2015

«Динамо»

«Спартак»

Чемпионат России

2:3 (д)

70

29..09.2016

«Зенит»

«Алкмаар»

Лига Европы

5:0 (д)

80

09.08.2017

«Зенит»

«Урал»

Чемпионат России

1:1 (г)

90

01.10.2017

«Зенит»

«Анжи»

Чемпионат России

2:2 (г)

100

19.06.2020

«Сочи»

«Ростов»

Чемпионат России

4:1 (д) (продолжается в данный момент)

В общей сложности на счету Кокорина 63 мяча в чемпионатах страны, 6 в Кубке России, 20 в еврокубках и 12 в сборной. Девять раз форвард оформлял дубли и однажды отметился хет-триком.

Нападающий стал 76-м членом символического Клуба Григория Федотова, объединяющего советских и российских футболистов, забивших 100 и более мячей за карьеру, а также 33-м членом «Клуба 100», в который входят только российские игроки, добившиеся аналогичного достижения.

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