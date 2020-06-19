Кокорин вступил в Клуб Григория Федотова

В рамках 23-го тура футбольный клуб «Сочи» принял на своем поле «Ростов», серьезно ослабленный из-за вспышки коронавируса. Мяч, забитый Александром Кокориным на 15-й минуте встречи, стал для форварда 100-м в карьере. На 44-й минуте матча нападающий открыл вторую сотню забитых мячей.

Свой первый гол Кокорин забил в дебютном матче на высшем уровне и добрался до юбилея за 11 лет и 8 месяцев.

Гол Дата Клуб Соперник Турнир Счет 1 04.10.2008 «Динамо» «Сатурн» Чемпионат России 2:1 (д) 10 21.09.2011 «Динамо» «Анжи» Кубок России 1:0 (д) 20 21.10.2012 «Динамо» «Мордовия» Чемпионат России 2:1 (г) 30 10.09.2013 Сб. Росиии Сб. Израиля Отбор на ЧМ 3:1 (д) 40 02.05.2014 «Динамо» «Ростов» Чемпионат России 3:2 (г) 50 09.11.2014 «Динамо» ЦСКА Чемпионат России 1:0 (д) 60 25.10.2015 «Динамо» «Спартак» Чемпионат России 2:3 (д) 70 29..09.2016 «Зенит» «Алкмаар» Лига Европы 5:0 (д) 80 09.08.2017 «Зенит» «Урал» Чемпионат России 1:1 (г) 90 01.10.2017 «Зенит» «Анжи» Чемпионат России 2:2 (г) 100 19.06.2020 «Сочи» «Ростов» Чемпионат России 4:1 (д) (продолжается в данный момент)

В общей сложности на счету Кокорина 63 мяча в чемпионатах страны, 6 в Кубке России, 20 в еврокубках и 12 в сборной. Девять раз форвард оформлял дубли и однажды отметился хет-триком.

Нападающий стал 76-м членом символического Клуба Григория Федотова, объединяющего советских и российских футболистов, забивших 100 и более мячей за карьеру, а также 33-м членом «Клуба 100», в который входят только российские игроки, добившиеся аналогичного достижения.