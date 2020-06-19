Кокорин вступил в Клуб Григория Федотова

В рамках 23-го тура футбольный клуб «Сочи» принял на своем поле «Ростов», серьезно ослабленный из-за вспышки коронавируса. Мяч, забитый Александром Кокориным на 15-й минуте встречи, стал для форварда 100-м в карьере. На 44-й минуте матча нападающий открыл вторую сотню забитых мячей.
Свой первый гол Кокорин забил в дебютном матче на высшем уровне и добрался до юбилея за 11 лет и 8 месяцев.
Гол
Дата
Клуб
Соперник
Турнир
Счет
1
04.10.2008
«Динамо»
«Сатурн»
Чемпионат России
2:1 (д)
10
21.09.2011
«Динамо»
«Анжи»
Кубок России
1:0 (д)
20
21.10.2012
«Динамо»
«Мордовия»
Чемпионат России
2:1 (г)
30
10.09.2013
Сб. Росиии
Сб. Израиля
Отбор на ЧМ
3:1 (д)
40
02.05.2014
«Динамо»
«Ростов»
Чемпионат России
3:2 (г)
50
09.11.2014
«Динамо»
ЦСКА
Чемпионат России
1:0 (д)
60
25.10.2015
«Динамо»
«Спартак»
Чемпионат России
2:3 (д)
70
29..09.2016
«Зенит»
«Алкмаар»
Лига Европы
5:0 (д)
80
09.08.2017
«Зенит»
«Урал»
Чемпионат России
1:1 (г)
90
01.10.2017
«Зенит»
«Анжи»
Чемпионат России
2:2 (г)
100
19.06.2020
«Сочи»
«Ростов»
Чемпионат России
4:1 (д) (продолжается в данный момент)
В общей сложности на счету Кокорина 63 мяча в чемпионатах страны, 6 в Кубке России, 20 в еврокубках и 12 в сборной. Девять раз форвард оформлял дубли и однажды отметился хет-триком.
Нападающий стал 76-м членом символического Клуба Григория Федотова, объединяющего советских и российских футболистов, забивших 100 и более мячей за карьеру, а также 33-м членом «Клуба 100», в который входят только российские игроки, добившиеся аналогичного достижения.