Владислав Игнатьев: Без футбола я бы с ума сошел

Владислав Игнатьев рассказал о том, как проводил время во время самоизоляции, и как карантин повлиял на его отношение к футбольной карьере.

«Я хотел поехать за город со своей семьей, с родителями и сыном, но пришлось отправить только их, а сам остался в квартире, – рассказал полузащитник «Локомотив» в интервью для документального фильма «Вне игры» телеканала «Матч ТВ». – Когда я приехал на тренировочную базу, видимо, ребята сыграли на опережение, и там оставалось всего лишь два велосипеда, один из которых при мне забрали. Осталась дорожка, но для нее нет места в квартире.

Прочитал интервью, в котором представляли себя после карьеры в таком же положении. Честно, вообще не хочется заканчивать теперь. Хотелось бы как можно дольше играть в футбол и заниматься своим любимым делом, потому что, мне кажется, я бы с ума сошел.

Как родился сын, я начал реже смотреть сериалы и кино. Ребята на тренировках все это обсуждают, а я не мог даже тему поддержать. Вот на самоизоляции исправился, пришлось пересмотреть один из любимых сериалов «Домашний арест», давно так не смеялся».

Завтра 21 июня «Локомотив» в рамках 23-го тура чемпионата России сыграет дома с «Оренбургом» в первом матче под руководством нового главного тренера Марко Николича.