Солтмурад Бакаев – о первом голе в РПЛ: Эмоции просто не передать словами

- Мне кажется, мы правильно настраивались на игру, но что-то не так пошло в начале. Хорошо, что отменили первый гол, но через пять минут пропустили еще. Не знаю, что произошло, но, считаю, мы справились с этой непростой ситуацией и взяли себя в руки. Первый гол в премьер-лиге? Эмоции просто не передать словами. Потрясающие! - приводит слова Бакаева пресс-служба казанской команды.

Добавим, что Бакаев отличился на 56-й минуте матча 23-го тура чемпионата России против «Урала» (2:1), забив второй гол казанцев в этой встрече.

После этой игры казанцы набрали 26 очков и поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем туре «Рубин» 27 июня на своем поле сыграет против «Локомотива».