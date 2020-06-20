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20 июня 18:09
автор: Ефимов Андрей

Солтмурад Бакаев – о первом голе в РПЛ: Эмоции просто не передать словами

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев поделился эмоциями от первого гола в российской премьер-лиге.

- Мне кажется, мы правильно настраивались на игру, но что-то не так пошло в начале. Хорошо, что отменили первый гол, но через пять минут пропустили еще. Не знаю, что произошло, но, считаю, мы справились с этой непростой ситуацией и взяли себя в руки. Первый гол в премьер-лиге? Эмоции просто не передать словами. Потрясающие! - приводит слова Бакаева пресс-служба казанской команды.

Добавим, что Бакаев отличился на 56-й минуте матча 23-го тура чемпионата России против «Урала» (2:1), забив второй гол казанцев в этой встрече.

После этой игры казанцы набрали 26 очков и поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем туре «Рубин» 27 июня на своем поле сыграет против «Локомотива».

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