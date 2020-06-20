23-й тур стал самым результативным в текущем сезоне

23-й тур РПЛ превысил рекорд результативности в нынешнем сезоне.

По итогам пяти матчей соперники забили уже 29 голов, что на один больше, чем предыдущее достижение, установленное в десятом туре.

Напомним, что в пятницу «Ахмат» выиграл у «Крыльев Советов» (4:2), а «Сочи» разгромил «Ростов» (10:1), представленный командой выпускного года академии.

Субботний день начался с волевой победы «Рубина» над «Уралом» (2:1), после чего «Спартак» был сильнее в Туле «Арсенала» (3:2), а в заключительном матче дня «Зенит» крупно победил ЦСКА (4:0).

Добавим, что в воскресенье «Уфа» сыграет с «Тамбовом», «Локомотив» примет «Оренбург», а «Краснодар» – «Динамо».