ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
20 июня 21:17
автор: Ефимов Андрей

23-й тур стал самым результативным в текущем сезоне

В пяти матчах команды забили уже 29 голов.

23-й тур РПЛ превысил рекорд результативности в нынешнем сезоне.

По итогам пяти матчей соперники забили уже 29 голов, что на один больше, чем предыдущее достижение, установленное в десятом туре.

Напомним, что в пятницу «Ахмат» выиграл у «Крыльев Советов» (4:2), а «Сочи» разгромил «Ростов» (10:1), представленный командой выпускного года академии.

Субботний день начался с волевой победы «Рубина» над «Уралом» (2:1), после чего «Спартак» был сильнее в Туле «Арсенала» (3:2), а в заключительном матче дня «Зенит» крупно победил ЦСКА (4:0).

Добавим, что в воскресенье «Уфа» сыграет с «Тамбовом», «Локомотив» примет «Оренбург», а «Краснодар» – «Динамо».

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Сочи» и «Ростов» установили два рекордаВ ЦСКА сделали юмористическое видео-превью к матчу с «Зенитом»Главный матч 23-го тура РПЛ судит Сергей Иванов"Fair Play года": Карпин жестко раскритиковал "Сочи"Известная спортсменка предпочла выступать без трусовУЕФА и ФИФА отреагировали на ситуацию с матчем "Сочи" — "Ростов"
«Динамо» не полетело на матч с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса
Футболисты находятся на тренировочной базе клуба в Москве.
20.06.2020 21:59
Футбол
автор: Ефимов Андрей
«Спартак» потерял шансы на чемпионство
Преимущество «Зенита» над красно-белыми осталось прежним – 22 очка за семь туров до окончания чемпионата.
20.06.2020 21:48
Футбол
автор: Липкин Антон
Дмитрий Селюк: У Каборе положительный тест на коронавирус, у Нжи – тоже
Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы Шарля Каборе, подтвердил, что у полузащитника «Динамо» выявлен коронавирус.
20.06.2020 21:48
Футбол
автор: Ефимов Андрей
«Уфа»: Кто-то хочет, чтобы мы сыграли мальчиками, но этого не будет
Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о возможном заражении коронавирусом одного из игроков команды.
20.06.2020 21:40
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Александр Мостовой – о возобновлении сезона: Выигрывают команды, у которых больше классных игроков
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил состояние команд в первых матчах возобновленного сезона РПЛ.
20.06.2020 21:28
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Президент «Тамбова»: Если есть заболевший, «Уфа» будет вынуждена уйти на карантин
Президент «Тамбова» Арсен Габуев прокомментировал информацию о возможном заражении коронавирусом футболиста «Уфы».
20.06.2020 21:22
Футбол
автор: Ефимов Андрей
23-й тур стал самым результативным в текущем сезоне
В пяти матчах команды забили уже 29 голов.
20.06.2020 21:17
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Ханс-Дитер Флик: Важно, что после досрочного чемпионства мы поддерживаем наш ритм
Главный тренер «Баварии» прокомментировал игру команды в матче 33-го тура чемпионата Германии против «Фрайбурга» (3:1).
20.06.2020 21:10
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Дубль Малкома помог «Зениту» разгромить ЦСКА в Москве
Дубль Малкома помог «Зениту» разгромить ЦСКА в Москве
Футболисты «Зенита» одержали победу над ЦСКА в выездном матче 23-го тура чемпионата России со счетом 4:0.
20.06.2020 20:59
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Левандовски побил рекорд бундеслиги по голам за сезон среди легионеров
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль в матче 33-го тура чемпионата Германии против «Фрайбурга» (3:1).
20.06.2020 20:31
Футбол
автор: Ефимов Андрей
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика