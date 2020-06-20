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20 июня 21:59
автор: Ефимов Андрей

«Динамо» не полетело на матч с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса

Футболисты находятся на тренировочной базе клуба в Москве.

По информации «Советского спорта», футболисты «Динамо» не полетели на матч с «Краснодаром», который должен был состоятся завтра в рамках 23-го тура чемпионата России.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы Шарля Каборе, подтвердил, что у полузащитника «Динамо» выявлен коронавирус. Также он отметил , что коронавирусная инфекция обнаружена у нападающего московской команды Клинтона Нжи.

Напомним, в пятницу «Ростов», в котором было выявлено шесть заболевших коронавирусом, был представлен в матче с «Сочи» (1:10) командой академии.

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