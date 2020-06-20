Дмитрий Селюк: У Каборе положительный тест на коронавирус, у Нжи – тоже

Также он отметил, что коронавирусная инфекция обнаружена у нападающего московской команды Клинтона Н’Жи.

- К сожалению, у Каборе положительный тест. Я все же глубоко надеюсь, что, возможно, это, как и у Попова из «Ростова», может быть ошибочно. Но пока, к сожалению, тест дал положительный результат. Думаю, что, скорее всего, он поймал вирус, так как каждый раз подвозил на тренировку Клинтона, у которого тоже выявлен коронавирус, - приводит слова Селюка Sport24.ru.

Напомним, что в минувшую среду, положительный тест на коронавирус сдали сразу шесть игроков «Ростова», в связи с чем в пятницу ростовский клуб был вынужден сыграть в матче чемпионата России с «Сочи» игроками академии.

Добавим, что в первом матче после возобновления сезона «Динамо» должно было сыграть в воскресенье с «Краснодаром».