Точная информация о статусе матча «Краснодар» – «Динамо» появится около 13:00

Футбольный клуб «Краснодар» опубликовал обращение к болельщикам по поводу домашнего матча 23-го тура против московского «Динамо».

«Уважаемые болельщики, точная информация о статусе матча «Краснодар» – «Динамо», который должен состояться 21 июня в 20:00 по московскому времени, появится сегодня около 13:00. Приносим извинения за неудобства и надеемся на ваше понимание», – сказано в заявлении пресс-службы клуба.

Уважаемые болельщики, точная информация о статусе матча #КраснодарДинамо, который должен состояться 21 июня в 20:00, появится сегодня около 13:00.

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Приносим извинения за неудобства и надеемся на ваше понимание. pic.twitter.com/I3HjBjYLxy — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) June 21, 2020

По неофициальной информации, коронавирус в «Динамо» нашли у четверых футболистов: Шарля Каборе, Клинтона Нжи, Себастьяна Шиманьски и Николая Комличенко.