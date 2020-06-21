«Реал» собирается продлить аренду Эдегора. Норвежец останется в «Реале Сосьедаде»

Мадридский «Реал» после завершения нынешнего сезона не будет возвращать 21-летнего норвежца Мартина Эдегора из «Реала Сосьедада».

Газета AS сообщает, что два клуба примеры договорились о продлении арендного договора атакующего полузащитника еще на один сезон.

В 2014 году Эдегор в 15-летнем возрасте дебютировал в национальной сборной Норвегии. В 2015-м «Реал» приобрел талантливого футболиста у норвежского «Стремсгодсета» за 2,8 миллиона евро, однако с тех пор он сыграл лишь два матча за главную команду мадридского клуба.

С 2017-го Мартин путешествует по арендам, а за «Реал Сосьедад» выступает с июля прошлого года.

Сегодня «Реал Сосьедад» и «Реал» встретятся в Сан-Себастьяне в рамках 30-го тура чемпионата Испании. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.