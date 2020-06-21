Борис Ротенберг: Люди реально не оценивают ситуацию, когда пишут о «Сочи» грязь в интернете

Владелец ФК «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал реакцию болельщиков на разгромную победу своего клуба над «Ростовом» в матче 23-го тура чемпионата России.

В команде Валерия Карпина было обнаружено 6 случаев заражения коронавирусом, и «Ростову» пришлось сыграть в Сочи молодежной командой. Хозяева выиграли 10:1, одержав самую крупную победу в истории чемпионатов России.

Вот, что рассказал Ротенберг в интервью ТАСС:

«Никто же не говорит, а что произошло в «Ростове», где за 10 дней до матча были уже первые случаи, и почему тогда не ограничили тех игроков, а необходимо было это сделать спустя неделю, когда заражение было массовым. Никто от этого не застрахован, но не надо перекладывать эту проблему на нас. Думаю, любой клуб, кто был бы на нашем месте, тоже отказался бы от переноса, так как была договоренность. Если бы мы согласились, то остальные бы обратились в премьер-лигу искать такие даты.

В случае переноса было бы непонятно, как бы мы выглядели в конце сезона, сколько бы у нас было травмированных. Нам же тоже надо подниматься по турнирной таблице, для нас каждая игра как финал. Простому обывателю неизвестны все детали тренировочного процесса: восстановление, нагрузки, почему мы не играем на второй-третий день в календаре. Ему это все непонятно кроме того, что приехали дети, над ними кто-то издевался в виде команды «Сочи», и так думать неправильно и глупо.