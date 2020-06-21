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21 июня 12:57
автор: Шарафудинов Виктор

Борис Ротенберг: Люди реально не оценивают ситуацию, когда пишут о «Сочи» грязь в интернете

Сочинская разгромил ростовских юношей со счетом 10:1.

Владелец ФК «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал реакцию болельщиков на разгромную победу своего клуба над «Ростовом» в матче 23-го тура чемпионата России.

В команде Валерия Карпина было обнаружено 6 случаев заражения коронавирусом, и «Ростову» пришлось сыграть в Сочи молодежной командой. Хозяева выиграли 10:1, одержав самую крупную победу в истории чемпионатов России.

Вот, что рассказал Ротенберг в интервью ТАСС:

«Никто же не говорит, а что произошло в «Ростове», где за 10 дней до матча были уже первые случаи, и почему тогда не ограничили тех игроков, а необходимо было это сделать спустя неделю, когда заражение было массовым. Никто от этого не застрахован, но не надо перекладывать эту проблему на нас. Думаю, любой клуб, кто был бы на нашем месте, тоже отказался бы от переноса, так как была договоренность. Если бы мы согласились, то остальные бы обратились в премьер-лигу искать такие даты.

В случае переноса было бы непонятно, как бы мы выглядели в конце сезона, сколько бы у нас было травмированных. Нам же тоже надо подниматься по турнирной таблице, для нас каждая игра как финал. Простому обывателю неизвестны все детали тренировочного процесса: восстановление, нагрузки, почему мы не играем на второй-третий день в календаре. Ему это все непонятно кроме того, что приехали дети, над ними кто-то издевался в виде команды «Сочи», и так думать неправильно и глупо.

Эта грязь на нас продолжает литься, и все молчат. И люди не могут оценить реалии вещей, которые представил «Ростов». Их парни молодцы, дали бой, но мы не могли не забивать столько мячей, сколько забили, поскольку у нас играют профессионалы. Если бы мы жалели молодых, то те не поняли бы этого, так как когда ты борешься с более сильным соперником, то чем больше усилий он прикладывает, чтобы обыграть тебя, тем больше возможностей у тебя для прогресса.

Люди реально не оценивают ситуацию, когда пишут такую грязь в интернете. Я понимаю, что у всех есть какие-то свои недовольства, им делать нечего, они комментируют то, чего не понимают, начинают издеваться над футболистами. Сегодня они поливают грязью Александра Кокорина, проедутся по Мостовому, Заболотному. Завтра эти люди выйдут за сборную, она займет призовое место благодаря им, и их будут боготворить».

В данный момент «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. 26 июня команда Владимира Федотова сыграет на выезде с «Ахматом».

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