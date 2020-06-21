«Рома» предлагает контракт защитнику «Тоттенхэма» Вертонгену

Il Messaggero сообщает, что «Рома» начала переговоры с 33-летним защитником «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Яном Вертонгеном.

После завершения нынешнего сезона Вертонген должен стать свободным агентом после завершения нынешнего сезона, а значит достанется римскому клубу бесплатно. «Рома» предлагает бельгийцу двухлетний контракт.

Помимо предложения из Рима у Вертонгена есть еще два варианта продолжения карьеры в серии А. К центральному защитнику проявляют интерес «Интер» и «Наполи».

Вертонген перешел в лондонский клуб из «Аякса» летом 2012 года, и за восемь лет сыграл за «Тоттенхэм» 311 матчей, забив 14 голов и сделав 7 результативных передач. В нынешнем сезоне бельгиец провел 19 матчей в АПЛ, отметившись одним забитым мячом и одним голевым пасом.