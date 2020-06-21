Источник: Матч «Краснодар» – «Динамо» перенесен на 19 июля

Бюро исполкома РФС утвердило предложенный РПЛ перенос матча «Краснодар» – «Динамо» на 19 июля.

Об этом сообщил журналист Василий Конов в своем телеграм-канале.

«Дата 19 июля станет резервной для тех, кто еще может попасть в подобную ситуацию (других дат физически нет), – написал Конов. – Дальше все на усмотрение лиги, так как это их компетенция (регламент, календарь, взаимодействие с клубами), РФС не будет вмешиваться в процессы. Вопроса переигровки матча «Сочи» – «Ростов» в повестке нет, тут остается все без изменений. Вопроса «Уфы» в повестке тоже нет, по последней информации положительный тест не подтвердился».

Матч «Краснодар» – «Динамо» был запланирован на сегодня и должен был начаться в 20:00 по московскому времени.

Вчера стало известно, что команда Кирилла Новикова не вылетела в Краснодар. По неофициальной информации, коронавирус в «Динамо» нашли у четверых футболистов: Шарля Каборе, Клинтона Нжи, Себастьяна Шиманьски и Николая Комличенко.