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21 июня 14:46
автор: Шарафудинов Виктор

Валерий Карпин: Чемпионат России напоминает первенство бани

Главный тренер «Ростова» прокомментировал решение о переносе матча «Краснодар» – «Динамо».

Валерий Карпин считает несправедливым решение РФС перенести матч «Краснодар» – «Динамо» из-за коронавируса в московском клубе, в то время как в такой же ситуации «Ростову» пришлось сыграть с «Сочи» молодежным составом.

«Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки», – заявил Карпин в интервью «РИА Новости».

19 июня «Сочи» разгромил ростовских юношей со счетом 10:1, одержав самую крупную победу в истории чемпионатов России.

Игра «Краснодар» – «Ростов», которая должна была состояться сегодня, перенесена на 19 июля.

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ФК «Краснодар» прокомментировал перенос матча с «Динамо»
Игра должна была состояться сегодня.
21.06.2020 14:53
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автор: Шарафудинов Виктор
Валерий Карпин: Чемпионат России напоминает первенство бани
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