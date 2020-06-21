Валерий Карпин: Чемпионат России напоминает первенство бани

Валерий Карпин считает несправедливым решение РФС перенести матч «Краснодар» – «Динамо» из-за коронавируса в московском клубе, в то время как в такой же ситуации «Ростову» пришлось сыграть с «Сочи» молодежным составом.

«Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки», – заявил Карпин в интервью «РИА Новости».

19 июня «Сочи» разгромил ростовских юношей со счетом 10:1, одержав самую крупную победу в истории чемпионатов России.

Игра «Краснодар» – «Ростов», которая должна была состояться сегодня, перенесена на 19 июля.