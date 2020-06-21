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21 июня 14:53
автор: Шарафудинов Виктор

ФК «Краснодар» прокомментировал перенос матча с «Динамо»

Игра должна была состояться сегодня.

Футбольный клуб «Краснодар» на своем официальном сайте опубликовал заявление о переносе матча с «Динамо».

Из-за того, что у трех игроков «Динамо» нашли коронавирус, РФС по запросу РПЛ перенес игру. Встреча должна состояться в резервный день 19 июля.

Вот, что сказано в сообщении пресс-службы «Краснодара»:

«Уважаемые болельщики! Мы до последнего надеялись, что «Динамо» сможет прибыть на игру составом, который включал бы в себя профессиональных футболистов. К сожалению, это оказалось невозможным.

«Динамо» вышло на нас с просьбой о переносе матча. Мы приняли решение пойти им навстречу. Время и дата игры будут объявлены дополнительно».

«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 41 очко, а «Динамо» – седьмое (30).

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