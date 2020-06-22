Ромелу Лукаку: У «Интера» осталось 12 финалов до конца сезона

- Было очень важно одержать победу в этой встрече, так как до конца сезона у нас осталось 12 финалов. Теперь мы должны сосредоточиться и продолжить работу в среду. С этого момента каждая игра будет сложной, никому не будет легко в подобной ситуации. Мы отлично поработали на тренировках, команда в хорошей физической форме, но мы должны продолжать идти и становиться еще сильнее, потому что это матчи будут проходить каждые три дня, - цитирует Лукаку Football Italia.

Добавим, что после этой победы «Интер» набрал 57 очков и занимает третье место в турнирной таблице серии А.