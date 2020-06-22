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22 июня 09:14
автор: Ефимов Андрей

Маурицио Сарри: Просто Роналду сейчас не в лучшей физической форме

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Италии против «Болоньи».

- Мне действительно любопытно увидеть первые три-четыре матча, так как есть определенные риски для всех заинтересованных сторон, и мы можем увидеть некоторые удивительные ситуации.

Вчера я долго общался с Роналду, и я надеюсь, что с сегодняшнего дня, максимум через неделю, он снова станет привычным фантастическим игроком, которого мы знаем. Просто сейчас он не в лучшей физической форме, - цитирует Сарри Football Italia.

Напомним, что в финале Кубка Италии «Ювентус» в серии послематчевых пенальти проиграл «Милану». В понедельник туринская команда в рамках 27-го тура чемпионата Италии сыграет на выезде против «Болоньи».

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