Маурицио Сарри: Просто Роналду сейчас не в лучшей физической форме

- Мне действительно любопытно увидеть первые три-четыре матча, так как есть определенные риски для всех заинтересованных сторон, и мы можем увидеть некоторые удивительные ситуации.

Вчера я долго общался с Роналду, и я надеюсь, что с сегодняшнего дня, максимум через неделю, он снова станет привычным фантастическим игроком, которого мы знаем. Просто сейчас он не в лучшей физической форме, - цитирует Сарри Football Italia.

Напомним, что в финале Кубка Италии «Ювентус» в серии послематчевых пенальти проиграл «Милану». В понедельник туринская команда в рамках 27-го тура чемпионата Италии сыграет на выезде против «Болоньи».