Антонио Конте: Надеемся, что сможем добиться чего-то невероятного в этом сезоне

- Мы питаем надежду, что сможем добиться чего-то невероятного в этом чемпионате. Это правда, что мы могли бы решить исход матча раньше, но вместо этого пропустили и немного занервничали. Я повторяю, это не проблема физической готовности. Когда у команды есть моменты, чтобы забить и не получается их использовать, как это произошло в Кубке Италии с «Наполи», все, что нужно, - это один счастливый рикошет.

Я надеюсь, что эти игры помогут нам осознать, что мы должны уметь убивать - в спортивном смысле - противника и убивать игру, когда у нас появляется такая возможность. У нас шесть очков отставания от лидера и 12 матчей, в которых у нас нет права на ошибки, в то время как «Лацио» и «Ювентус» могут допустить их и это сойдет им с рук. Вот почему нужна такая агрессивность перед воротами, потому что при сильном преимуществе мы способны расслабиться, - цитирует Конте Football Italia.

Напомним, что «Интер» после 26 туров занимает третью строчку в турнирной таблице серии А, уступая лидирующему в чемпионате «Ювентусу» шесть очков.