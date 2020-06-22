Переболевший коронавирусом Погребняк приступил к тренировкам в общей группе (фото)

Пресс-служба «Урала» сообщила о том, что Павел Погребняк, вылечевшийся после заражения коронавирусом, приступил к тренировкам с остальными футболистами команды Дмитрия Парфенова.

Павел Погребняк передает всем привет с тренировки. Сегодня он приступил к полноценной работе с командой! 👌 pic.twitter.com/207FqgFJfu — ФК Урал (@FCURAL) June 22, 2020

36-летний Погребняк был госпитализирован в мае с коронавирусом и двухсторонней пневмонией. Бывший нападающий сборной России выздоровел после курса лечения в екатеринбургской городской больнице №14.

В данный момент футболисты «Урала» готовятся к четвертьфинальному матчу Кубка России против «Шинника». Игра состоится в Ярославле в среду 24 июня.