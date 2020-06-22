По результатам 10-го раунда тестирования на COVID-19 в АПЛ обнаружили лишь одного зараженного

Официальный сайт английской премьер-лиги сообщил о результатах очередного уже десятого раунда централизованного тестирования на коронавирус.

С 17 по 21 июня проверку прошли 1 829 футболистов и сотрудников 20 клубов АПЛ. На сей раз тестирование выявило лишь один случай заражения COVID-19.

АПЛ регулярно проводит проверки, начиная с 17 мая, и постоянно увеличивает количество тестов. С тех пор было выявлено 18 случаев опасной инфекции в разных команд. Имена заразившихся и названия клубов лига не раскрывает.

Чемпионат Англии был возобновлен 17 июня. В турнире осталось провести 8 туров.