ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
22 июня 21:49
автор: Шарафудинов Виктор

По результатам 10-го раунда тестирования на COVID-19 в АПЛ обнаружили лишь одного зараженного

Проверку прошли 1 829 человек.

Официальный сайт английской премьер-лиги сообщил о результатах очередного уже десятого раунда централизованного тестирования на коронавирус.

С 17 по 21 июня проверку прошли 1 829 футболистов и сотрудников 20 клубов АПЛ. На сей раз тестирование выявило лишь один случай заражения COVID-19.

АПЛ регулярно проводит проверки, начиная с 17 мая, и постоянно увеличивает количество тестов. С тех пор было выявлено 18 случаев опасной инфекции в разных команд. Имена заразившихся и названия клубов лига не раскрывает.

Чемпионат Англии был возобновлен 17 июня. В турнире осталось провести 8 туров.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Овчинников готовит ЦСКА к матчу с динамовцамиНовый Apple iMac 2020 лишится функции Face ID«Ростов» отправился на матч в СочиБабаев объявил об уходе спонсоров от ПФК ЦСКАБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикиниРумынка, о которой мечтает весь мир
Лукас Эрнандес попросил «Баварию» отпустить его в «ПСЖ»
Защитник сборной Франции выступает за мюнхенский клуб с прошлого года.
22.06.2020 22:01
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
По результатам 10-го раунда тестирования на COVID-19 в АПЛ обнаружили лишь одного зараженного
Проверку прошли 1 829 человек.
22.06.2020 21:49
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Киевское «Динамо» обыграло «Колос». В матче было назначено четыре пенальти
Команда Алексея Михайличенко борется за попадание в квалификацию Лиги чемпионов.
22.06.2020 21:29
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Защитник «ПСЖ» Менье согласовал контракт с дортмундской «Боруссией»
1 июля футболист сборной Бельгии станет свободным агентом.
22.06.2020 21:00
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
На базе «Монако» погиб рабочий
Клуб пообещал оказать поддержку семье погибшего.
22.06.2020 20:50
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Обольский может продолжить карьеру в Испании
30 июня у 23-летнего нападающего заканчивается контракт с московским «Динамо».
22.06.2020 20:20
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Дмитрий Селюк: Гончаренко пора перестать позорить ЦСКА
Известный футбольный агент раскритиковал тренера армейцев за игру против «Зенита».
22.06.2020 19:24
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Серхио Рамос избежал серьезной травмы, но может пропустить матч «Реал» – «Мальорка»
В воскресенье капитан мадридского клуба повредил колено.
22.06.2020 19:11
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
У «Ростова» нет претензий к «Сочи», но клуб недоволен действиями руководства РПЛ
В прошлую пятницу ростовчане юношеским составом проиграли 1:10, не добившись переноса.
22.06.2020 18:31
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Денис Глушаков: Ждем в гости «Сочи», и отдельно хочу выразить респект землякам из «Ростова»
Матч «Ахмат» – «Сочи» состоится 26 июня.
22.06.2020 18:19
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика