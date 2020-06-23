Гвардиола рассказал о травме Агуэро

В игре 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» со счетом 5:0. В конце первого тайма Серхио Агуэро заработал пенальти, который реализовал Рияд Марез, но был вынужден покинуть поле после нарушения защитника гостей Бена Ми.

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола опасается, что повреждение может оказаться серьезным.

«Все выглядит не очень хорошо, – рассказал Гвардиола в интервью BBC. – Агуэро почувствовал боль в колене. У него уже были такие проблемы в прошлом месяце. Посмотрим, что станет известно во вторник после обследования.

Сегодня мы сыграли очень хорошо. Отличное качество игры, особенно вначале. Нам нужно было набраться терпения и спокойно занимать правильные позиции, чтобы атаковать более комфортно и совершать переходы в контратаки. Первый и второй голы нам очень помогли. Мы очень близки к попаданию в Лигу чемпионов

Я помню некоторые игры в Кубке Фила Фодена, когда он выдавал подобные выступления. Я рад за него, думаю, он также чувствует это. Я много раз говорил, что он никогда не показывал плохой игры, но Филу 20 лет, и ему нужно совершенствоваться. Он станет важным игроком клуба в следующие десять лет. Он этого заслуживает».