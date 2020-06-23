ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
23 июня 09:05
автор: Шарафудинов Виктор

Гвардиола рассказал о травме Агуэро

Во вчерашнем матче против «Бернли» аргентинский нападающий «Манчестер Сити» был заменен в конце первого тайма.

В игре 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» со счетом 5:0. В конце первого тайма Серхио Агуэро заработал пенальти, который реализовал Рияд Марез, но был вынужден покинуть поле после нарушения защитника гостей Бена Ми.

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола опасается, что повреждение может оказаться серьезным.

«Все выглядит не очень хорошо, – рассказал Гвардиола в интервью BBC. – Агуэро почувствовал боль в колене. У него уже были такие проблемы в прошлом месяце. Посмотрим, что станет известно во вторник после обследования.

Сегодня мы сыграли очень хорошо. Отличное качество игры, особенно вначале. Нам нужно было набраться терпения и спокойно занимать правильные позиции, чтобы атаковать более комфортно и совершать переходы в контратаки. Первый и второй голы нам очень помогли. Мы очень близки к попаданию в Лигу чемпионов

Я помню некоторые игры в Кубке Фила Фодена, когда он выдавал подобные выступления. Я рад за него, думаю, он также чувствует это. Я много раз говорил, что он никогда не показывал плохой игры, но Филу 20 лет, и ему нужно совершенствоваться. Он станет важным игроком клуба в следующие десять лет. Он этого заслуживает».

Фил Фоден и Рияд Марез забили «Бернли» по два мяча. Еще один гол на счету Давида Сильвы.

«Манчестер Сити» занимает второе место в АПЛ и отстает от «Ливерпуля» на 20 очков. 25 июня команда Гвардиолы встретится в гостях с «Челси».

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
РПЛ. «Уфа» побеждает «Тамбов», Миранчук приносит Николичу победу в дебютном матчеРПЛ. Почему гости сильнее хозяев?В Петербурге лихач сбил на пешеходном переходе шесть человекГордость казахстанского волейбола потрясла мир своей красотойБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикиниБабаев объявил об уходе спонсоров от ПФК ЦСКА
Игроки «Барселоны» недовольны работой врачей клуба
Каталонцы на минувшей неделе утратили лидерство в чемпионате Испании.
23.06.2020 09:46
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Маурицио Сарри: Если слушать мнения, подумаешь, что «Ювентус» разваливается на части
Главный тренер туринцев прокомментировал победу над «Болоньей».
23.06.2020 09:14
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Гвардиола рассказал о травме Агуэро
Во вчерашнем матче против «Бернли» аргентинский нападающий «Манчестер Сити» был заменен в конце первого тайма.
23.06.2020 09:05
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
«Уфа» подтвердила «единичный случай возможного инфицирования»
Команда Вадима Евсеева занимает восьмое место в РПЛ, набрав 30 очков.
23.06.2020 08:46
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
«Леганес» сыграл вничью с «Гранадой»
Команда Хавьера Агирре борется за выживание.
23.06.2020 08:26
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
«Ювентус» обыграл «Болонью» в гостях. Забивали Роналду и Дибала
Туринский клуб продолжает лидировать после возобновление чемпионата Италии.
23.06.2020 08:09
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Дубли Фодена и Мареза помогли «Манчестер Сити» разгромить «Бернли»
Дубли Фодена и Мареза помогли «Манчестер Сити» разгромить «Бернли»
Теперь команда Хосепа Гвардиолы отстает от «Ливерпуля» на 20 очков.
22.06.2020 23:55
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
«Антальяспор» Кудряшова победил «Ризеспор». «Трабзонспор» сыграл вничью с «Аланьяспором»
Завершились два матча 28-го тура чемпионата Турции.
22.06.2020 23:22
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
17-летний вратарь «Ростова» Попов примет участие в программе «Вечерний Ургант»
Шоу «Первого канала» начнется в 23:25 по московскому времени.
22.06.2020 22:41
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
«Фиорентина» разделила очки с «Брешией»
Худшая команда серии А не может выиграть 12 туров кряду.
22.06.2020 22:30
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика