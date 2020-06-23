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23 июня 09:14
автор: Шарафудинов Виктор

Маурицио Сарри: Если слушать мнения, подумаешь, что «Ювентус» разваливается на части

Главный тренер туринцев прокомментировал победу над «Болоньей».

В 27 туре чемпионата Италии «Ювентус» на выезде обыграл «Болонью» со счетом 2:0 благодаря пенальти, который реализовал Криштиану Роналду и точному удару Пауло Дибалы. После игры главный тренер туринцев Маурицио Сарри дал комментарий для телеканала Sky Italia.

«Сегодня мы были лучше в физическом плане, – рассказал Сарри. – Сегодня мы поддерживали темп и интенсивность на протяжении 70 минут, а ведь в Кубке Италии играли хуже после первых 20-30 минут. У нас было много шансов, чтобы сделать счет 3:0 и убить интригу, но к концу матча мы подустали, пришлось немного отойти назад. Это не тактическое решение – дело исключительно в физике. Просто топливо закончилось.

В футболе и жизни есть мнения и есть факты. Если вы послушаете мнения, то подумаете, что наша команда разваливается на части. Если вы посмотрите на факты, то окажется, что мы на вершине турнирной таблицы. Мы получили чрезмерно много критики, но она может вправить нам мозги быстрее, чем мы наберем физическую форму».

С четырьмя победами подряд «Ювентус» продолжает лидировать в турнирной таблице. У команды Сарри 66 очков, а у ближайшего преследователя «Лацио» – 62. Свой матч 27-го тура римляне проведут завтра 24 июня, встретившись на выезде с «Аталантой».

26 июня «Ювентус» примет «Лечче».

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