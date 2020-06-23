Агуэро нужна операция

Отец аргентинского нападающего Серхио Агуэро Леонель Дель Кастильо рассказал, что его сыну понадобится операция из-за повреждения колена.

«Я недавно разговаривал с Серхио, – рассказал Дель Кастильо в интервью для газеты Marca. – У него травма мениска, который причинял ему боль в течение целой недели. Врачи оценят серьезность травмы, но я рассчитываю, что он будет прооперирован в Барселоне в четверг или в пятницу, как и в прошлый раз».

В матче 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» – «Бернли» (5:0) Агуэро заработал пенальти в конце первого тайма, а затем был заменен.

В нынешнем сезоне 32-летний аргентинец провел за «горожан» 32 матча, забив 23 мяча и сделав 4 голевые передачи.