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23 июня 10:53
автор: Виктор Шарафудинов

Агуэро нужна операция

Форвард «Манчестер Сити» получил травму во вчерашнем матче против «Бернли».

Отец аргентинского нападающего Серхио Агуэро Леонель Дель Кастильо рассказал, что его сыну понадобится операция из-за повреждения колена.

«Я недавно разговаривал с Серхио, – рассказал Дель Кастильо в интервью для газеты Marca. – У него травма мениска, который причинял ему боль в течение целой недели. Врачи оценят серьезность травмы, но я рассчитываю, что он будет прооперирован в Барселоне в четверг или в пятницу, как и в прошлый раз».

В матче 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» – «Бернли» (5:0) Агуэро заработал пенальти в конце первого тайма, а затем был заменен.

В нынешнем сезоне 32-летний аргентинец провел за «горожан» 32 матча, забив 23 мяча и сделав 4 голевые передачи.

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