«Реал» не хочет проводить ответный матч против «Манчестер Сити» в Англии

Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн сообщил, что мадридский «Реал» добивается от УЕФА переноса ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» на нейтральную арену.

Королевский клуб не хочет в августе лететь в Англию из-за плохой эпидемиологической обстановкой. Руководство «Реала» мотивирует свою позицию нежеланием рисковать здоровьем игроков и тренеров в условиях пандемии коронавируса.

На минувшей неделе УЕФА принял решение, что Лига чемпионов будет доиграна в Лиссабоне в формате «финала восьми», начиная с четвертьфиналов. При этом четыре оставшиеся ответные встречи 1/8 финала, включая матч «Манчестер Сити» – «Реал», должны состояться в тех городах, где были запланированы изначально с 7 по 9 августа.

26 февраля «Реал» проиграл команде Хосепа Гвардиолы со счетом 1:2 на своем поле.