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23 июня 15:48
автор: Виктор Шарафудинов

Нобель Арустамян: Вся основа «Динамо» на карантине. К дерби с ЦСКА готовится молодежный состав

Матч 24-го тура должен состояться 27 июня.

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян на своем телеграм-канале сообщил о ситуации в московском «Динамо».

В минувшее воскресенье команда Кирилла Новикова не смогла сыграть с «Краснодаром», поскольку у трех футболистов обнаружили коронавирус. Игра была перенесена на 19 июля.

«Динамо», по моим данным, и сейчас пребывает в полной неопределенности, – написал Арустамян. – Вся основа на карантине, и к дерби с ЦСКА готовится молодежный состав. А магической даты 19 июля для Динамо нет – она занята матчем с Краснодаром. Или искать новую и менять сроки проведения чемпионата, или обходиться дублерами – другого выхода нет».

Матч «Динамо» – ЦСКА должен состояться в субботу 27 июня. 19 июня «Ростов» был вынужден сыграть молодежным составом против «Сочи» и проиграл в гостях со счетом 1:10.

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