Алексей Смертин: Несколько человек попытались оскорбить Малкома на расовой почве

- Мы согласны с решением КДК. К сожалению, на матче ЦСКА – «Зенит» произошла ситуация, когда несколько человек попытались оскорбить Малкома на расовой почве. Это была провокация, и важно отметить, что фан-сектор ЦСКА не поддержал данную группу лиц, - цитирует Смертина ТАСС.

Напомним, что во вторник состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, по итогам которого было принято решение оштрафовать ЦСКА на 100 тысяч рублей за дискриминационное оскорбление зрителями футболиста команды соперника.

Ранее сообщалось, что защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили по итогам заседания был дисквалифицирован на три матча чемпионата России за оскорбление арбитра в матче против «Уфы» (1:2).