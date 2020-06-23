Вопросы о нарушениях регламента возобновления сезона будут рассмотрены КДК РФС 25 июня

- Вчера РФС получил справку о нарушениях регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей, ее представила РПЛ. Поскольку по дисциплинарному регламенту все юридические и физические лица, которые указаны в этой справке, должны быть уведомлены заранее о проведении заседания по данным вопросам, заседание КДК состоится 25 июня, - приводит слова Григорьянца «РИА Новости».

Напомним, что чемпионат российской премьер-лиги возобновился 19 июня. Ранее для команд прописан строгий регламент с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Из-за выявленных в клубах случаев заражения коронавирусом на двухнедельный карантин были вынуждены уйти «Ростов» и «Динамо».