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23 июня 18:14
автор: Андрей Ефимов

Вопросы о нарушениях регламента возобновления сезона будут рассмотрены КДК РФС 25 июня

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что вопросы о нарушениях регламента возобновления РПЛ будут рассмотрены на заседании комитета, которое состоится 25 июня.

- Вчера РФС получил справку о нарушениях регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей, ее представила РПЛ. Поскольку по дисциплинарному регламенту все юридические и физические лица, которые указаны в этой справке, должны быть уведомлены заранее о проведении заседания по данным вопросам, заседание КДК состоится 25 июня, - приводит слова Григорьянца «РИА Новости».

Напомним, что чемпионат российской премьер-лиги возобновился 19 июня. Ранее для команд прописан строгий регламент с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Из-за выявленных в клубах случаев заражения коронавирусом на двухнедельный карантин были вынуждены уйти «Ростов» и «Динамо».

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