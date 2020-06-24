«Локомотив» ушел на самоизоляцию

Официальный сайт «Локомотива» объявил, что футболисты «Локомотива» переселились на клубную базу в Баковке, где будут соблюдать режим самоизоляции.

Решение принято в связи участившимися случаями заражения коронавирусом в премьер-лиге.

«Мы боремся за первые места и выход в Лигу чемпионов, – заявил вице-капитан и голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме. – Учитывая ситуацию с коронавирусом, мы не можем позволить себе рисковать. Поэтому на данный момент мы решили, что будем соблюдать самоизоляцию в Баковке».

После 23 туров «Локомотив» занимает второе место, отставая от «Зенита» на девять очков. В субботу 27 июня железнодорожники должны сыграть на выезде с казанским «Рубином».