Валерий Масалитин: Помимо «Динамо», на карантин нужно сажать и «Спартак»

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в российской премьер-лиге.

«В этой ситуации все как обычно в нашей системе – все на русский авось, – заявил Масалитин в интервью «РИА Новости». – Вроде разрешили играть, а как это делать при форс-мажорах? Надо было это все обговаривать на берегу. Нужно было обсуждать, нужно ли сажать на карантин только несколько заразившихся. Получается, что одну команду наказывают, а другой идут навстречу. Тут руководство самоизолировалось, все отдало на откуп клуб. Значит, нужно было сажать все команды на карантин во время подготовки, чтобы никто не мог покидать базы.

А тут получается, что никто ничего не нарушил, а виноваты все. Вот что оставалось игрокам «Сочи»? Это была календарная игра, за которую давали три очка и премиальные за победу.

Вспомним, что «Динамо» обыграло «Спартак» в товарищеской встрече, Клинтон Нжи забил два гола. Получается, помимо «Динамо», на карантин нужно сажать и «Спартак».

В минувшее воскресенье 21 июня был перенесен матч «Краснодар» – «Динамо», поскольку в команде Кирилла Новикова выявили три случая заражения коронавирусом. Ранее в похожей ситуации «Ростову» пришлось сыграть молодежным составом с «Сочи», и желто-синие потерпели поражение 1:10.