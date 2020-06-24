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24 июня 17:41
автор: Виктор Шарафудинов

Форварда «Манчестер Сити» Агуэро прооперировали в Барселоне

В понедельник аргентинец не смог доиграть матч против «Бернли» из-за проблем с коленом.

El Mundo Deportivo сообщает, что нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро сегодня перенес операцию на колене в одной из клиник Барселоны.

Пока неизвестно сколько времени понадобится 32-летнему аргентинцу на восстановление. Всю минувшую неделю Агуэро испытывал болезненные ощущения в левом колене, а 22 июня усугубил повреждение в домашнем матче чемпионата Англии против «Бернли» и был заменен в конце первого тайма. Врачи «Манчестер Сити» диагностировали форварду разрыв мениска.

В нынешнем сезоне Серхио провел за «горожан» 32 матча с учетом всех турниров, забив 23 мяча и сделав 4 голевые передачи.

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