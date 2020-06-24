Денис Черышев: Вера помогает мне не зазнаваться

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев в интервью для официального сайта РФС поделился воспоминаниями о домашнем чемпионате мира 2018 года.

«Каждый день во время чемпионата мира я обязательно молился: утром и вечером, – рассказал Денис. – Мне это очень помогает сохранять спокойствие, смирение. Вера помогает мне не терять связь с реальностью, не зазнаваться. Всегда нужно понимать, что никакие успехи не дают тебе права считать себя выше других.

С папой общались каждый день. Когда я забил гол, он, наверное, в шоке был. Помню, мне прислали видео, как он кричал от радости в студии. Потом посмеялись с ним от души.

После победы над Египтом у нас был выходной день, и мы с папой увиделись. Вместе покушали, пообщались, обсудили матч. Для меня эта встреча стала одним из самых запоминающихся и счастливых моментов турнира.

Когда после ЧМ-2018 вернулся в «Валенсию», ребята из команды встретили меня очень тепло. Подкалывали, конечно, но по-доброму. А так были очень рады за меня, что сборная России провела хороший чемпионат. Было приятно.