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24 июня 19:42
автор: Виктор Шарафудинов

Александр Побегалов: «Шинник» не создал ничего похожего на голевой момент

Главный тренер ярославцев прокомментировал поражение от «Урала».

Четвертьфинал Кубка России «Шинник» – «Урал» завершился со счетом 0:2. После игры главный тренер хозяев Александр Побегалов поделился впечатлениями в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Мы как могли пытались снять волнение, очень робко начали игру, поэтому требовалось подсказать, чтобы действовали смелее, – рассказал Побегалов. – Что-то удалось изменить во втором тайме, но в принципе, не создали ничего похожего на голевой момент. Это фиаско. Соперник играл на уровне премьер-лиги, был быстрее, выигрывал много единоборств, владел инициативой».

В полуфинале «Урал» сыграет с «Химками». Игра пройдет 18 или 19 июля. В другом матче 1/2 финала в Санкт-Петербурге встретятся «Зенит» и «Спартак».

Финал должен состояться в Екатеринбурге 25 июля.

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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