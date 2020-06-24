Александр Побегалов: «Шинник» не создал ничего похожего на голевой момент

Четвертьфинал Кубка России «Шинник» – «Урал» завершился со счетом 0:2. После игры главный тренер хозяев Александр Побегалов поделился впечатлениями в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Мы как могли пытались снять волнение, очень робко начали игру, поэтому требовалось подсказать, чтобы действовали смелее, – рассказал Побегалов. – Что-то удалось изменить во втором тайме, но в принципе, не создали ничего похожего на голевой момент. Это фиаско. Соперник играл на уровне премьер-лиги, был быстрее, выигрывал много единоборств, владел инициативой».

В полуфинале «Урал» сыграет с «Химками». Игра пройдет 18 или 19 июля. В другом матче 1/2 финала в Санкт-Петербурге встретятся «Зенит» и «Спартак».

Финал должен состояться в Екатеринбурге 25 июля.