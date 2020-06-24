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Сергей Юран: Ведем переговоры с банком, который готов стать титульным спонсором «Химок» на три года
24 июня 21:25
автор: Юлия Григорьевская

Сергей Юран: Ведем переговоры с банком, который готов стать титульным спонсором «Химок» на три года

Главный тренер «Химок» рассказал «Советскому спорту» о переговорах с потенциальным инвестором.

«У нас действительно состоялась встреча с одним из банков, который проявляет интерес к «Химкам», - заявил Юран. - Переговоры проходят положительно. Следующая встреча будет в ближайшие дни в центральном офисе этого банка. Нужно обсудить еще некоторые моменты. Банк пока просит не афишировать свое название, потому что хочет довести переговоры до конца и уже в случае положительного решения сделать официальное заявление. Могу сказать только, что банк намерен зайти в клуб на три года и стать титульным спонсором. Мы уже обговаривали цифры. Думаю, все должно быть нормально».

Напомним, что «Химки» по итогам досрочно завершенного в ФНЛ сезона-2019/20 завоевали путевку в РПЛ-2020/21. Летом клуб получил в РФС лицензию для выступлений в элитном дивизионе, но еще должен подтвердить свое участие. Ранее сообщалось об интересе к подмосковной команде бизнесмена Сергея Ломакина, но тот от планов стать инвестором отказался. При этом министр спорта Мособласти Роман Терюшков даже после того, как »Химки» выполнили условия лицензирования, неоднократно заявлял, что клуб проведет следующий сезон в ФНЛ.

Добавим, что в середине июля «Химкам» предстоит полуфинал Кубка России. Соперником команды Юрана станет «Урал», который 24 июня обыграл в четвертьфинале «Шинник» со счетом 2:0.

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