В Голландии осенью разрешат ходить на футбол, но запретят петь на трибунах

Премьер-министр Королевства Нидерландов Марк Рютте сообщил, что с 1 сентября на территории страны болельщикам разрешат посещать футбольные матчи с соблюдением социальной дистанции. При этом зрителям на трибунах будет запрещено петь.

«Болельщики должны будут соблюдать социальную дистанцию, иначе нам придется ужесточить ограничения, – цитирует Рютте FCUpdate. – Берите с собой большие дудки, которые гудят, когда на них нажимают. Можно прошептать «ура» после гола, но не более того. Конечно, это не так весело, но по результатам исследований мы знаем, что существует большая вероятность заразиться, если болельщики поют или кричат».

Голландский чемпионат был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса после 26 неполных туров из 34. «Аякс» и АЗ получили право выступить в квалификации Лиги чемпионов. «Фейеноорд», ПСВ и «Виллем II» должны сыграть в Лиге Европы.