Дмитрий Селюк: Акцию болельщиков «Спартака» надо простить

- Это, конечно, глупость какая-то! Безусловно, все болельщики должны вести себя в рамках закона. Это ясно. Но на то они и болельщики, чтобы проводить акции, в которых выражаются неподдельные эмоции. Чемпионат проходит фактически без фанатов, не все могут попасть на стадион, а выразить эмоции после выхода из карантина хочется. Акцию «Спартака» надо простить, - цитирует Селюка News.ru.

Ранее стало известно, что следственное управление УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве сообщило о возбуждении уголовного дела против болельщиков «Спартака». По данным московской полиции, в Проектируемом проезде, в непосредственной близости от стадиона «Открытие-Арена», около 20 фанатов «Спартака» перекрыли проезжую часть, воспрепятствовав проезду автомобилей, а также подожгли файеры и другие пиротехнические средства, создав дымовую завесу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Позже Совет директоров «Спартака» выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися задержаниями болельщиков красно-белых, провожавших команду на матч в Тулу.